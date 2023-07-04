Российские войска в Запорожской области перешли в активную оборону – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВС России на линии фронта в Запорожской области перешли в активную оборону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Он добавил, что, помимо качественной обороны, российские военнослужащие также проводят контратаки с минимальными рисками для личного состава.

"Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые силы", – подчеркнул Рогов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки отразили девять атак противника на донецком направлении. Благодаря применению авиации, артиллерии и огнеметных систем удалось ликвидировать до 260 военнослужащих ВСУ.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России за сутки уничтожили в Запорожской области три склада вооружений и боеприпасов украинских войск.

Авиация России атаковала механизированную бригаду ВСУ на запорожском направлении