В зоне спецоперации погиб командир отряда "Ахмат"

Фото: телеграм-канал "Военкор Кулько"

В зоне СВО погиб командир отряда специального назначения "Ахмат" Евгений Писаренко с позывным Большой. Об этом сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.

"Спасибо родителям, вырастившим такого героя", – написал он в телеграм-канале.

О гибели Писаренко, воевавшего в Донбассе, также сообщил военкор Дмитрий Кулько. Он рассказал, что мужчина много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника.

По его словам, когда началась спецоперация, Писаренко отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса.

13 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ будут участвовать в предотвращении диверсионных вылазок со стороны ВСУ в приграничных районах Белгородской области.

По поручению Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, руководством областного управления Росгвардии и представителями Минобороны.

Командир отряда "Ахмат" заявил об испытании биологических препаратов на ВСУ