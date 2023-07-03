ВС РФ уничтожили три склада вооружений и боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за последние сутки уничтожили в Запорожской области три склада вооружений и боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", – сказал он.

Также на запорожском направлении в районе села Работино ликвидирована живая сила противника, а в районе села Марфополь уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Кроме того, в Херсонской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ, а также до 30 украинских военнослужащих, семь автомобилей и две гаубицы "Мста-Б" противника.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что ВСУ испытывают острую необходимость в западной технике, которая была бы способна бороться с российскими дронами камикадзе "Ланцет". Он назвал данные БПЛА "неплохим оружием" и подчеркнул, что у Киева оно вызывает беспокойство.



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