ПВО сбила украинский самолет Су-27 в Херсонской области – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский самолет Су-27 в небе над Каменкой в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", – сообщил он.

За сутки в зоне спецоперации российские ПВО перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Помимо этого, в ряде населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях силы российской армии перехватили и ликвидировали 14 украинских беспилотников.

Накануне стало известно, что российские военные поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад украинской стороны. Всего за сутки российские военные нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.



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