Спасатели МЧС выявили нарушения в 400 торговых центрах РФ в ходе профилактических проверок

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Спасатели МЧС России, проверив 800 торговых центров, выявили нарушения примерно в 400 из них. Об этом сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"Правительство дало нам право провести профилактические визиты, причем для хозяйствующих объектов они являются обязательными. В целом по РФ были запланированы профилактические визиты на порядка 800 объектов", – цитирует его ТАСС.

Воронов пояснил, что преимущественно проверки проводили в зданиях площадью более 10 тысяч квадратных метров. Согласно данным, которые МЧС готовит для российского правительства, в половине из проверенных объектов были выявлены нарушения.

О намерении МЧС РФ начать планово проверять торговые центры и крупные гипермаркеты в стране стало известно зимой 2022 года. Начальник департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев тогда пояснил, что подобное необходимо из-за того, что около 90% всех ТЦ и гипермаркетов относятся к объектам значительного риска.

