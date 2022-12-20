МЧС РФ хочет планово проверять ТЦ и другие объекты значительного риска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

МЧС рассчитывает получить полномочия по проведению плановых противопожарных проверок торговых центров, крупных гипермаркетов и других объектов значительного риска, заявил начальник департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что к объектам значительного риска относятся 90% всех ТЦ и гипермаркетов, однако, согласно действующему законодательству, МЧС может осуществлять пожарный надзор только в отношении объектов высокой и чрезвычайно высокой категорий риска.

"Мы пытаемся убедить коллег из профильных ведомств, чтобы нам позволили значительный риск включить в план проверок, чтобы это не было исключением", – заявил Еникеев.

По его словам, также ведомство прорабатывает организацию профилактических проверок на таких объектах.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство считает необходимым провести внеплановые проверки в торговых центрах и на складах после недавних крупных пожаров. По его словам, это позволит проконтролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!