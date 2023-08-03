Посол КНР в РФ заявил, что главной причиной украинского кризиса стало расширение НАТО

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Североатлантический альянс является основной причиной обострения украинского кризиса. Такое мнение высказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане", – приводит его слова ТАСС.

По мнению посла, пять расширений НАТО на восток серьезно повлияли на порядок и безопасность в Европе, установившиеся после холодной войны, и именно это расширение Альянса стало главной причиной обострения украинского кризиса.

Дипломат считает, что НАТО должна была прекратить свое существование с окончанием холодной войны, так как Альянс является пережитком тех времен. Однако, считает Ханьхуэй, НАТО продолжает процветать, подпитываясь тем, что провоцирует конфликты и развязывает войны.

"Факты доказали, что куда бы НАТО не протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира", – резюмирует посол.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита в Вильнюсе заявил, что НАТО, ЕС и азиатские партнеры будут тесно работать вместе против РФ и Китая. Он также отметил, что углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам евроатлантического блока.



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