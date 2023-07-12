НАТО, ЕС и азиатские партнеры будут тесно работать вместе против РФ и Китая – Столтенберг

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НАТО, Евросоюз и их азиатские партнеры должны теснее координировать усилия на фоне действий Китая и спецоперации России на Украине, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита в Вильнюсе.

По его словам, НАТО – это региональный Альянс, однако ему приходится сталкиваться с глобальными вызовами. Столтенберг также осудил ракетные запуски КНДР и назвал их угрозой региональной и глобальной безопасности.

В тексте итогового заявления с саммита НАТО говорится, что Россия представляет самую серьезную угрозу безопасности для Альянса. Кроме того, страны НАТО призвали другие государства прекратить оказывать поддержку России в проведении спецоперации. В частности, призыв был обращен к Белоруссии и Ирану.

В то же время Альянс обратился к Китаю с призывом играть конструктивную роль и осудить СВО, а также перестать поддерживать Россию. Как уточнили в НАТО, углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам евроатлантического блока.

При этом в НАТО подчеркнули, что не хотят конфликта с Россией, однако и не считают Москву своим партнером. Альянс намерен сохранить каналы связи с РФ, чтобы избежать эскалации, резюмируется в заявлении.

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