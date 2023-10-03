Ангола ввела безвизовый режим для граждан РФ

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Ангола с 29 сентября ввела безвизовый режим для граждан РФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на российского диппредставителя в стране Владимира Тарарова.

Вместе с этим Москва и Луанда планируют обсудить в том числе старт прямого авиасообщения, уточнил он. По словам Тарарова, президент Анголы Жоау Лоуренсу подписал документ о безвизовом режиме для почти 100 стран, включая РФ. Свободный въезд в государство разрешается при пребывании менее 30 суток за один въезд и 90 дней – за год.

Российский дипломат рассказал, что уже приступил к переговорам с местными представителями по открытию прямого рейса между Москвой и Луандой.

"У меня был разговор с руководством ангольской авиакомпании TAAG и Росавиацией. У них есть взаимопонимание, я им предложил провести встречу и просчитать экономику", – поделился Тараров.

Пока что добраться до Анголы можно с одной пересадкой. Цена билета в январе варьируется от 195 тысяч рублей до более чем 220 тысяч рублей в обе стороны.

Правительство Анголы в прошлом месяце представило инициативу о безвизовом режиме для жителей государств G20. Раньше для получения туристической визы в страну россиянам нужно было передать стандартный набор документов (билеты, справки с места работы и о состоянии счета) и заплатить консульский сбор в 100 долларов.

До этого стало известно, что "Аэрофлот" с 30 сентября возобновил сообщение с индийским штатом Гоа из Москвы. Полеты будут осуществляться в международный аэропорт Даболим три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам.

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