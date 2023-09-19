Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО во вторник, 19 сентября, сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, украинский дрон самолетного типа был уничтожен около 16:00 по московскому времени.

Во вторник Минобороны уже информировало о сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Его уничтожили около 13:00.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнял, что дрон был сбит на подлете к городу. По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Сегодня российские системы ПВО также уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что перед этим ВСУ обстреляли село Суземка. Пострадавших нет.

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