Подпольщики рассказали об ударе по танковому заводу в Харькове

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ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу имени В. А. Малышева в Харькове, производящему танки и боевые машины пехоты для ВСУ. Об этом со ссылкой на пророссийских подпольщиков сообщает РИА Новости.

Координатор российского подполья сообщил агентству, что удар был нанесен около 06:00 21 сентября по Слободскому району Харькова, где находятся складские помещения завода Малышева. По его словам, под удар также попал расположенный поблизости завод металлических изделий имени Фрунзе.

Собеседник агентства уточнил, что подпольщики зафиксировали шесть взрывов после прилетов, при этом третий из них сопровождался пламенем, столбом дыма и искрами.

Он отметил, что российское подполье заранее передало информацию о пополнении складов этих заводов техникой, а российский ракетный удар был очень точным.

В ночь на 21 сентября на территории Украины объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что взрывы были слышны в Киеве, Ивано-Франковске, Харькове, Ровно, а также в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях страны.

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