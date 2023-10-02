Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 15:37

Политика

Британия не отправит свои корабли для разблокировки экспорта украинского зерна

Фото: 123RF/sandsua

Лондон не планирует отправлять свой военный флот в Черное море, чтобы способствовать возобновлению вывоза зерна с территории Украины. Об этом в соцсети X сообщил журналист The Guardian Дэн Саббах, сославшись на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса.

"Грант Шэппс <...> заявил, что не ожидает отправки каких-либо кораблей Королевского военно-морского флота в Черное море для разблокировки экспорта украинского зерна", – написал Саббах.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Владимир Путин заявлял, что это связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись.

Позже украинские власти объявили об открытии временного коридора в Черном море, 16 августа им воспользовалось первое судно. При этом в Минобороны Турции утверждали, что оно не перевозило зерно.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика