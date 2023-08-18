В Турции сообщили, что прошедшее через Босфор судно не перевозит зерно

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Судно, которое проследовало из портов Украины через пролив Босфор, не перевозит зерно. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на Минобороны Турции.

В ведомстве уточнили, что оно является контейнеровозом.

Ранее TV100 проинформировал, что первое торговое судно после прекращения зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив.

16 августа стало известно, что первое судно воспользовалось временным коридором в Черном море, об открытии которого ранее объявляли власти Украины. Об этом рассказал министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

По его словам, судно простаивало в порту с февраля прошлого года. Оно перевозит груз общей массой более 30 тысяч тонн. Joseph Schulte стал также первым судном, покинувшим порт Одессы с 16 июля после прекращения действия черноморской зерновой инициативы.

СМИ со ссылкой на источник в Минобороны Турции писали, что Анкара готова пропустить через проливы Босфор и Дарданеллы идущие из портов Украины суда с зерном.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Владимир Путин заявлял, что это также связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Главная цель черноморской инициативы – это поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, однако она не была реализована, подчеркнул он.



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