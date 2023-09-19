Украина представила ЕК план действий по вывозу зерна в Евросоюз

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Украина 18 сентября представила Еврокомиссии план действий по вывозу зерна в страны Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ЕК Мириам Гарсии Феррер.

Как она рассказала, план, состоящий из нескольких частей, был представлен Киевом на 10-й встрече координационной платформы по поставкам украинского зерна.

Кроме того, по словам Феррер, все соседние с Украиной страны Евросоюза, в том числе Польша, Венгрия и Словакия, были на заседании и направили свои замечания к плану Киева по разрешению ситуации с поставками агропродукции.

"Договорились, что мы продолжим обсуждение в тех же рамках", – добавила она, отвечая на вопрос о том, блокируют ли эти три страны заседания платформы.

Ранее во Всемирной торговой организации сообщили о получении запроса со стороны Украины на проведение консультаций относительно введенных тремя странами ЕС торговых запретов.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.

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