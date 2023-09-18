ЕК анализирует односторонние запреты ряда стран ЕС на ввоз зерна с Украины

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Еврокомиссия в понедельник, 18 сентября, обсуждает с Киевом ситуацию с поставками украинского зерна в страны Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ЕК Мириам Гарсии Феррер.

По словам Феррер, одной из тем обсуждения является план действий Украины, нацеленный на предотвращение различных скачков и непредвиденных ситуаций в вопросе ввоза зерна в ЕС.

Также она добавила, что в Еврокомиссии сейчас анализируют решения ряда стран в одностороннем порядке сохранить запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение ЕК не продлевать эмбарго.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна из Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.



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