Киев заявил о первом проходе судов через альтернативный зерновой коридор в Черном море

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Первые два суда воhttps://tass.ru/спользовались так называемым альтернативным зерновым коридором в Черном море, чтобы зайти в порт Черноморск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Украинский политик сообщил в социальных сетях, что первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам.

Министр добавил, что суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины». При этом Курбанов отметил, что с 15 августа временным коридором для выхода из портов воспользовались пять судов - контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma.

Об открытии так называемых временных коридоров для торговых судов в Черном море Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили 10 августа. При этом Киев предупредил, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность. Поэтому к проходу допускаются только те суда, чьи владельцы и капитаны официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Позднее Министерство обороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В МО РФ подчеркнули, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.