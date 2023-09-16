Экс-советник Кучмы заявил, что Черное море полностью заблокировано для Украины

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Киев лишился Черного моря из-за российского флота в нем. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Очень тяжелая там ситуация, и Россия, фактически, блокирует любые перевозки", – подчеркнул он.

По словам эксперта, Киев не может экспортировать товары по Черному морю, так как там есть флот РФ, поэтому Украина ищет другие пути. По словам Соскина, восточноевропейские страны нанесли удар киевскому режиму, блокируя экспорт зерна.

"Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю "огненный мешок", – добавил он.

Ранее Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго, направленное на поставки зерна из Украины.

В частности, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о решении запретить импорт в страну 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Европейской комиссией. В запрещенные на ввоз продукты включены семена подсолнечника и растительное масло, рожь, пшеница, рапс, кукуруза, продукты мясопереработки, а также различные овощи и мед.

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