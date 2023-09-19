Украина начала расследование из-за запрета ряда стран ЕС на ввоз ее зерна

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Украина организовала расследование в связи с введенными Польшей, Словакией и Венгрией запретами на ввоз ее зерна. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере на основе статистики 2023 года", – написал он.

Политик подчеркнул, что Украина в ответ введет запрет на ввоз продовольствия из указанных стран, если те не откажутся от односторонних ограничительных мер.

Между тем глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщил, что его страна не изменит решение по импорту украинского зерна.

"До сбора урожая изменить правила запрета на ввоз зерна с Украины невозможно. Мы будем защищать интересы фермеров всеми силами!" – написал он по итогам переговоров с украинским коллегой Николаем Сольским.

Ранее во Всемирной торговой организации сообщили о получении запроса со стороны Украины на проведение консультаций относительно введенных тремя странами ЕС торговых запретов.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.



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