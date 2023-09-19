ВТО подтвердила, что Киев подал запрос на консультации по поводу запрета на ввоз зерна

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Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что Украина подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию, сообщает РИА Новости. Запрос поступил накануне вечером.

18 сентября сообщалось, что Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии (ЕК) по вопросу поставок украинского зерна. По словам источника в ЕС, эти страны не хотят работать в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках платформы, против них в ходе разбирательств в ВТО.

Власти Украины, в свою очередь, подали иск во Всемирную торговую организацию. Украинское министерство экономики надеется, что три страны снимут запрет на поставку зерна и им не придется выяснять отношения в суде. Также в ведомстве отметили, что из-за одностороннего ограничения Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже несут потери из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна из Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.

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