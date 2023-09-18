ЕК оценит односторонние меры стран ЕС, направленные против украинской агропродукции

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Европейская комиссия была осведомлена о том, что ряд европейских стран ввели односторонние меры в отношении украинской агропродукции. ЕК проанализирует все заявления, сообщила представитель комиссии Мириам Гарсиа Феррер.

"Нам известно о некоторых заявлениях государств-членов в отношении односторонних мер. Нам предстоит их проанализировать, поэтому на данном этапе мы не можем давать комментарии", – передает ее слова РИА Новости.

В ЕК в том числе надеются решить все спорные вопросы, которые касаются импорта зерна из Украины в страны, граничащие с ней, добавила Феррер.

"Встреча координационной платформы в следующий понедельник (25 сентября. – Прим. ред.) позволит нам продолжить взаимодействие со всеми сторонами. Комиссия и Украина будут продолжать внимательно следить за развитием ситуации", – подчеркнула она.

Феррер напомнила, что координационная платформа, в рамках которой состоится встреча пяти приграничных с Украиной стран Евросоюза, Еврокомиссии, непосредственно самой Украины и Молдавии, позволит решить вопросы, связанные с импортом сельскохозяйственной продукции.

Также в ЕК подчеркнули важность акцентирования внимания на внедрении новой системы контроля за сельхозпродукцией Украины в ЕС, комиссия призывает стороны к сотрудничеству.

"Сейчас мы сконцентрированы на внедрении и запуске новой системы, о которой только что было объявлено… В настоящее время важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали", – добавила Феррер.

После того как ситуация, произошедшая 15 сентября, была обсуждена, удалось понять, что в превентивных мерах, введенных 2 мая, больше нет необходимости, сказала представитель комиссии.

Она указала, что улучшение работы так называемых коридоров солидарности по вывозу украинской сельхозпродукции через территорию ЕС в третьи страны в последнее время обеспечило рост экспорта за пределы Евросоюза.

Ранее власти Словакии заявляли, что запрет на импорт украинского зерна будет действовать до конца года. Отмечалось, что речь идет о продлении эмбарго на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Правительство отметило, что государство готово обеспечить транзит товаров с Украины в другие страны.

До этого запрет на ввоз украинского зерна и другой продукции был введен Польшей и Венгрией.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго, направленное на поставки зерна из Украины. Также в комиссии добавили, что украинская сторона готова ввести любые правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз, в течение 30 дней.



Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября