В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации иностранных наемников в ВСУ

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Украина изменила правила регистрации наемников, и теперь в Эстонии не могут сказать, сколько граждан страны принимают участие в боевых действиях в составе ВСУ. Об этом заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью порталу ERR.

"Если раньше в Вооруженных силах Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные воины, и в каких подразделениях они состоят, то сейчас Украина кардинально изменила свое отношение, и иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях", – рассказал он.

По словам Певкура, граждане Эстонии также не обязаны заявлять о себе в случае, если уезжают на Украину для участия в боевых действиях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия в ночь на 25 сентября крылатыми ракетами и беспилотниками осуществила групповой удар по участкам, где находились иностранные наемники.

До этого СМИ сообщали о том, что иностранные наемники, которые воюют на стороне украинской армии в зоне СВО, стали чаще убивать друг друга из-за бытовых конфликтов.

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