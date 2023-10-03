США выделят Украине очередной пакет помощи на текущей неделе – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

Когда именно выделят помощь, не уточняется. Говорится лишь, что объявят о ней на этой неделе.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон скоро объявит о выделении Киеву нового пакета вооружений. Она объяснила, что это будет сигнал того, что США продолжают поддерживать Украину.

Жан-Пьер заверила, что американская сторона будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. Однако она обратила внимание, что республиканцы предпринимают действия в другом направлении.

До этого американский лидер Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине. Однако президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.

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