03 октября, 08:27Политика
США выделят Украине очередной пакет помощи на текущей неделе – СМИ
Фото: 123RF/belegan
Администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.
Когда именно выделят помощь, не уточняется. Говорится лишь, что объявят о ней на этой неделе.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон скоро объявит о выделении Киеву нового пакета вооружений. Она объяснила, что это будет сигнал того, что США продолжают поддерживать Украину.
Жан-Пьер заверила, что американская сторона будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. Однако она обратила внимание, что республиканцы предпринимают действия в другом направлении.
До этого американский лидер Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине. Однако президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.
Конгресс США одобрил проект временного финансирования правительства
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