03 октября, 07:15Политика
ВС РФ ударили по местам дислокации четырех украинских бригад на купянском направлении
На купянском направлении российские подразделения нанесли удары по местам дислокации четырех украинских бригад. Противник потерял до 65 военнослужащих, а также САУ "Паладин" и артиллерийскую систему М777 производства США.
В этом секторе держат оборону бойцы группировки войск "Запад", а именно мотострелковые и танковые подразделения. По позициям ВСУ, в зависимости от целей, ведут огонь из разных видов оружия – крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и танков.
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