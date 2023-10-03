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03 октября, 07:15

Политика

ВС РФ ударили по местам дислокации четырех украинских бригад на купянском направлении

ВС РФ ударили по местам дислокации четырех украинских бригад на купянском направлении

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На купянском направлении российские подразделения нанесли удары по местам дислокации четырех украинских бригад. Противник потерял до 65 военнослужащих, а также САУ "Паладин" и артиллерийскую систему М777 производства США.

В этом секторе держат оборону бойцы группировки войск "Запад", а именно мотострелковые и танковые подразделения. По позициям ВСУ, в зависимости от целей, ведут огонь из разных видов оружия – крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и танков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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