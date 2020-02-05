Станцию Бирюлевской линии метро расположат у парка "Остров мечты"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Станция метро Бирюлевской линии будет находиться около парка "Остров мечты". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Такое решение обеспечит транспортную доступность проекта. По его словам, уже заложена техническая возможность подключения подземки к источникам питания.

"Работы по строительству парка "Остров мечты" находятся на финишной прямой, думаю, в ближайшее время он откроется. Для удобного доступа посетителей к парку от действующей станции метро "Технопарк" над проспектом Андропова уже построен и действует первый в Москве надземный пешеходный переход с траволатором", – отметил заместитель мэра.

Всего в этом году в Москве планируется начать строительство 26 станций метро. В частности, строить начнут первые участки Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, новые участки Коммунарской линии, станции "Гольяново", "Южный порт" и "Суворовская" действующих Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линий соответственно.

Как ранее сообщал Бочкарев, объемы и темпы строительства метро в городе остаются одними из самых высоких в мире. Он напомнил, что в прошлом году в эксплуатацию сдали 17,9 километра линий, 8 станций метро, а также электродепо "Руднево" для обслуживания поездов.

"Остров мечты" – первый парк развлечений мирового уровня в России. Новый центр притяжения столицы возводится в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия октября. Площадь комплекса составит 300 тысяч квадратных метров. Открыть его планируют 29 февраля.

Ранее сообщалось, что столичные власти могут санкционировать запуск отдельных транспортных маршрутов к парку развлечений. Изменения в инфраструктуру на данном участке внесли, но, по мнению Сергея Собянина, ситуация "сама по себе непростая".