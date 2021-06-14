Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16 человек

15:56
Фото: ТАСС/Андрей Березкин
В результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске число пострадавших увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя в экстренных службах.
"Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести (их состояния) устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы", – отметил собеседник.
Также медики подчеркнули, что пять человек находятся в тяжелом состоянии.
В МЧС России подтвердили, что жилым домам пожар не угрожает, однако огонь может перейти на складское помещение.
"Есть угроза перехода на складские строения. На месте работает лаборатория по замерам воздуха на предмет превышения ПДК. Угрозы жилым домам нет. К тушению пожара привлечено 70 человек и 20 единиц техники", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что площадь пожара составляет уже 800 квадратных метров. Номер сложности возгорания повышен до третьего.
В Новосибирске горит заправка
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