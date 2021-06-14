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Москва 24

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Происшествия

15:02

Минимум шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Новосибирске на автозаправочной станции в Октябрьском районе произошел пожар. В результате ЧП пострадали минимум шесть человек, передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Позднее стало известно, что среди пострадавших есть двое пожарных.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области отметили, что пострадавших госпитализируют в ожоговый центр с ожогами различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия происходят взрывы. Спасатели работают на безопасном расстоянии.

Площадь пожара составляет уже 800 квадратных метров. Номер сложности возгорания повышен до третьего.

Ранее четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе. Пострадавших госпитализировали в Мухоршибирскую ЦРБ, где их обследовали и оказали необходимую медпомощь.

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