Москва вошла в список самых лучших городов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заняла 34-е место в рейтинге самых лучших городов мира, список опубликовал британский журнал TimeOut.

В опросе издания приняли участие около 27 тысяч человек. Они отметили динамичное развитие Москвы, а также выделили музеи, рестораны высшего класса и современную архитектуру. Респонденты оценили и культурную часть столицы.

"Московское метро – одно из самых красивых и эффективных систем общественного транспорта в Европе", – говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге заняло Сан-Франциско, второе – Амстердам, а третье – Манчестер.

Респонденты отметили прогрессивность Сан-Франциско, большое количество комфортных парков и парковок. Экологически сознательным мегаполисом назвали Амстердам, а Манчестер оценили за культурные и ночные мероприятия.

Ранее Москву назвали лучшим городом для учебы и карьеры. Опрос провел сервис для поиска работы. Специалисты проанализировали мнения людей в возрасте от 18 до 25 лет.

46 процентов респондентов назвали столицу лучшим городом для молодых специалистов. Причем 68 процентов привлекают возможности карьерного роста, а 66 процентов отметили высокие московские зарплаты. Также в тройку лидеров вошли Петербург и Новосибирск.

