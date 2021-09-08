Москва вошла в список самых лучших городов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва заняла 34-е место в рейтинге самых лучших городов мира, список опубликовал британский журнал TimeOut.
В опросе издания приняли участие около 27 тысяч человек. Они отметили динамичное развитие Москвы, а также выделили музеи, рестораны высшего класса и современную архитектуру. Респонденты оценили и культурную часть столицы.
"Московское метро – одно из самых красивых и эффективных систем общественного транспорта в Европе", – говорится в сообщении.
Первое место в рейтинге заняло Сан-Франциско, второе – Амстердам, а третье – Манчестер.
Респонденты отметили прогрессивность Сан-Франциско, большое количество комфортных парков и парковок. Экологически сознательным мегаполисом назвали Амстердам, а Манчестер оценили за культурные и ночные мероприятия.
Ранее Москву назвали лучшим городом для учебы и карьеры. Опрос провел сервис для поиска работы. Специалисты проанализировали мнения людей в возрасте от 18 до 25 лет.
46 процентов респондентов назвали столицу лучшим городом для молодых специалистов. Причем 68 процентов привлекают возможности карьерного роста, а 66 процентов отметили высокие московские зарплаты. Также в тройку лидеров вошли Петербург и Новосибирск.
Москву назвали лучшим городом для учебы и карьеры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: