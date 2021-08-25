Москву назвали лучшим городом для учебы и карьеры. Опрос провел сервис для поиска работы. Специалисты проанализировали мнения людей в возрасте от 18 до 25 лет.

46 процентов респондентов назвали столицу лучшим городом для молодых специалистов. Причем 68 процентов привлекают возможности карьерного роста, а 66 процентов отметили высокие московские зарплаты. Также в тройку лидеров вошли Петербург и Новосибирск.

В опросе приняли участие почти две с половиной тысячи человек. Молодые люди выбирали города, в которые они хотели бы переехать. Среди значимых факторов для переезда респонденты называли перспективы трудоустройства, высокий уровень жизни, экологию и качество образования.

Как отмечают в департаменте экономической политики и развития Москвы, столица давно стала центром притяжения для специалистов со всей страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.