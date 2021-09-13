Россияне рассказали о лучших странах для жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
41% участников опроса из России сообщили, что хотели бы остаться в РФ, если бы у них была возможность выбрать любое государство мира. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис SuperJob.
Второе место в рейтинге лучших для жизни стран заняли США: там хотели бы жить 7% респондентов. Кроме того, в пятерке самых популярных государств – Канада, Италия и Швейцария, которые выбрали 4% участников опроса.
Также из данных опроса SuperJob следует, что Германию выбрали 3% респондентов. О желании жить в Великобритании, Франции, Турции, Южной Корее, Чехии, Исландии и других государствах сообщили по 1% участников опроса.
Исследование проходило с 24 августа по 7 сентября в 522 населенных пунктах во всех округах России. В опросе приняли участие 3 тысячи респондентов старше 18 лет.
Ранее туроператоры назвали популярные российские направления на новогодние праздники. Лидерами среди регионов уже стали Красная Поляна в Сочи, туры по Золотому кольцу, а также поездки в Подмосковье и Санкт-Петербург.
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