Турция изменила правила въезда для россиян

В Турции ввели новые правила для въезда туристов. Все, кто привит однокомпонентной вакциной, за исключением американской Johnson & Johnson, должны предъявить либо отрицательный ПЦР, либо экспресс-тест, либо справку о перенесенном коронавирусе.

Пассажиров разворачивают у стоек регистрации: либо домой, либо в лабораторию за дополнительную плату. Это стало неожиданностью даже для туроператоров.

Подробнее о том, можно ли вернуть деньги и как теперь планировать отпуск, – в эфире телеканала Москва 24.