Россияне лидируют по числу отдыхавших на Кипре в августе 2021 года

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В августе этого года Кипр посетили вдвое больше туристов, чем в августе 2020 года, сообщает РИА Новости.

По данным статистической службы Кипра, республику в августе посетили 321 858 туристов, что на 208,7% больше, чем годом ранее – тогда было зарегистрировано 104 261 прибытие. Также это на 41,9% меньше, чем в августе 2019 года – тогда было 553 845 прибытий.

С января по август 2021 года на Кипр прибыли 960 150 туристов. В 2020 году их количество составляло 424 850.

Больше всего в августе на Кипре было туристов из России – почти 87,5 тысячи человек, или более 27% всех отдыхающих. Туристы из Великобритании составили 22,9% отдыхающих – 73 683 человек, из Польши – 7,1% (22 893), из Украины – 4,6% (14 863), из Греции – 3,9% (12 546) и из Германии – 3,2% (10 284).

Ранее аналитики выяснили, в какие города россияне летали чаще всего летом. Самым популярным направлением для летних поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. Туда было оформлено 9% билетов.

В тройку популярных направлений также вошли Кишинев и Бишкек. За ними в перечне следуют перелеты из Москвы в Баку, Самарканд, Анталью, Стамбул, Ош, Минск, Бургас и Ташкент.

Также специалисты назвали среднюю стоимость перелета. По данным аналитиков, средний чек за авиабилет в страны ближнего зарубежья составил 27 318 рублей туда и обратно, что на 45% больше, чем в прошлом году.