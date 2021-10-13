Дожди в столице продлятся до выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что дождливая погода в Москве продлится до выходных. Об этом сообщает RT.
"К сожалению, погода меняется, и после солнечных дней в начале недели сегодня уже облачно и хмуровато. В целом дожди продлятся до выходных. Такая погода связана с тем, что значительно понизилось давление", – сказал он.
Синоптик отметил, что на текущей неделе в городе будет мало солнца, температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов. Однако ночью станет теплее, температура воздуха составит +5...+7 градусов.
"К выходным температура также понизится. Ночью ожидается +2…+3 градуса, а днем (будет. – Прим. ред.) +6…+8 градусов. Уже вполне себе осенняя погода", – уточнил Вильфанд.
Дожди начнут возвращаться в столицу в среду. По словам синоптиков, осадки резко усилятся из-за прорвавшегося на юго-запад европейской территории России вихря. Местами может выпасть без малого половина октябрьского объема влаги.
При этом ранее в центральных областях Европейской России наблюдались рекордные для октября заморозки. В ночь на 9 октября морозы были зафиксированы в Вязьме, Туле, Орле и Валуйках.
Аналогичная ситуация сложилась и утром в понедельник, 11 октября. В Туле минимальная температура воздуха составила –4,4 градуса, что на 1,6 градуса ниже, чем было 11 октября 1965 года.
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