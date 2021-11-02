Реконструкцию станции МЦД-1 Тимирязевская планируется завершить в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по реконструкции станции Тимирязевская первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) планируется завершить в будущем году, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Сейчас пассажиры пользуются временной инфраструктурой – двумя платформы и транзитным мостом. Когда работы завершатся, перейти в подземку можно будет не выходя на улицу.

Рядом с временными уже построили две новые платформы. Их оборудуют навесами на всю длину. Также на обновленной станции возведут подземный вестибюль с лифтами и эскалаторами, транзитный подземный переход через железнодорожные пути и тоннель до одноименной станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

"Работа по интеграции существующих станций МЦД с московским транспортом – одна из важнейших транспортных задач, поставленных мэром Москвы. Здесь, на Тимирязевской, работы ведутся без остановки движения поездов", – сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в городе создается еще один крупный хаб, где будут созданы современная пассажирская инфраструктура и удобная пересадка на метро. Местные жители смогут пользоваться новым тоннелем для комфортного и безопасного перехода через железнодорожные пути.

Также в столице началось строительство двух станций будущего МЦД-4. На соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки). В настоящий момент идут строительные работы на первых двух из них.

Кроме того, Сергей Собянин заявил, что в столице планируют запустить и пятый маршрут МЦД. Он может быть открыт в 2024 году. Годом ранее власти города рассчитывают открыть движение по третьему и четвертому диаметрам.

