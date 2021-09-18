Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:38

Два самолета не смогли приземлиться в аэропорту ЯНАО из-за сильного тумана

регионы происшествия

Фото: depositphotos/Chalabala

Два пассажирских самолета компаний Utair и "Аэрофлот" не смогли совершить посадку в аэропорту Нового Уренгоя в связи с сильным туманом и были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Сургуте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

"18 сентября 2021 года по причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту города Новый Уренгой, воздушные судна авиакомпаний "Ютэйр" и "Аэрофлот", выполняющие регулярные рейсы UT-241 сообщением Москва (Внуково) – Новый Уренгой и SU-1522 сообщением Москва (Шереметьево) – Новый Уренгой произвели посадку на запасной аэродром Сургуте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соблюдение прав пассажиров данных рейсов контролируется транспортной прокуратурой Нового Уренгоя.

Ранее гидросамолет упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе. Согласно предварительным данным, на борту воздушного судна находились два человека. В настоящее время ведутся поиски самолета, в них задействованы 20 человек и шесть единиц техники, в том числе болотоход.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать