Два самолета не смогли приземлиться в аэропорту ЯНАО из-за сильного тумана

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Два пассажирских самолета компаний Utair и "Аэрофлот" не смогли совершить посадку в аэропорту Нового Уренгоя в связи с сильным туманом и были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Сургуте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

"18 сентября 2021 года по причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту города Новый Уренгой, воздушные судна авиакомпаний "Ютэйр" и "Аэрофлот", выполняющие регулярные рейсы UT-241 сообщением Москва (Внуково) – Новый Уренгой и SU-1522 сообщением Москва (Шереметьево) – Новый Уренгой произвели посадку на запасной аэродром Сургуте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соблюдение прав пассажиров данных рейсов контролируется транспортной прокуратурой Нового Уренгоя.

Ранее гидросамолет упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе. Согласно предварительным данным, на борту воздушного судна находились два человека. В настоящее время ведутся поиски самолета, в них задействованы 20 человек и шесть единиц техники, в том числе болотоход.