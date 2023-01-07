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Самолет из Мурманска в Москву подал сигнал тревоги над Вологодской областью, сообщает ТАСС.

"Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика "general emergency", – уточнили в агентстве.

Самолет находится над Вологодской областью, примерно на середине пути. На высоте более 10 тысяч метров, Boeing 737 начал снижение. До аэропорта самолету остается пробыть в пути чуть менее часа.

Ранее сообщалось, что Powerbank загорелся в салоне самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово. ЧП произошло перед вылетом рейса U6 167 из Домодедово в Калининград. У одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства.

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