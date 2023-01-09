Транспортная прокуратура проведет проверку после жесткой посадки Ан-2 в НАО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Северо-Западная транспортная прокуратура намерена провести проверку после жесткой посадки самолета Ан-2, которая произошла в Ненецком автономном округе 9 января. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с авиапроисшествием в Ненецком автономном округе", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава "Нарьян-Марского объединенного авиаотряда" Валерий Остапчук рассказал, что воздушное судно осуществляло полет в условиях полярной ночи и тумана. По его словам, спасательные бригады уже отправились к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе из-за обледенения. В результате происшествия погибли два человека.

По информации регионального МЧС, борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, в 15:15 он совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. На борту самолета находились 12 человек, в том числе два члена экипажа.

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