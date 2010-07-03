Пять золотых медалей завоевали российские школьники на олимпиаде по математике в Китае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская сборная завоевала пять золотых медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения России.

30 ноября стали известны результаты Китайской национальной олимпиады по математике, которая проходила в городе Ухань (Китайская Народная Республика). Российская сборная в составе шести человек завоевала пять золотых и одну серебряную медали", - заявили в ведомстве.

Среди триумфаторов интеллектуального конкрса есть школьник из Москвы — Иван Бахарев.

В министерстве просвещения подчеркнули, что китайский турнир является одним из этапов подготовки к Международной математической олимпиаде. Хозяином состязания выступит Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что учащимся инженерных классов на городском квесте "Ночь техники" 13 декабря 2019 года предложат представить идеи об использовании современных цифровых технологий в энергетике.

