Робототехника и спортивный квест: что подготовил проект "Суббота московского школьника"

10:28
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Участников проекта "Суббота московского школьника" 30 ноября октября ждут занятия в столичных вузах и учреждениях дополнительного образования. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в этот день школьников ждут в столичном департаменте образования и науки. Учащимся расскажут о возможностях, которые предоставляет город школьникам и том, как стать успешным и найти будущую профессию.
А в финансовом университете при правительстве РФ расскажут о психологических приемах, которые помогут школьникам поднять самооценку и улучшить концентрацию внимания перед важными событиями, такими как экзамены. Занятие начнется в 10:00.
О том, как достичь успеха репортерской профессии школьники узнают в Российском государственном социальном университете в 10:00. А пройти спортивный квест можно будет в батутном парке "Небо". Ребятам предстоит разгадать ребусы, шифры и головоломки.
В 10:30 в Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе пройдет лекция, на которой школьники смогут узнать тайны московского метро. В 11:00 участникам проекта расскажут о главных тенденциях в цифровых технологиях на производстве в Московском центре качества образования.
А Московский технический университет связи и информатики приглашает на мастер-класс по проектированию и созданию роботов. Любителей виртуальной реальностей ждут в школе № 667 имени Героя Советского Союза Самсонова. Там пройдет виртуальная экскурсия в рамках "Арт-субботы".
На занятии в школе юного волонтера-зоолога ребят научат ухаживать за домашними питомцами и помогать бездомным животным. Обучение пройдет в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма в 12:30.
В 13:00 всех желающих ждут на мастер-класс по практической аэродинамике в Московский государственный технический университет гражданской авиации. Для участия во всех лекциях нужно предварительно зарегистрироваться.
Просветительский проект, стартовавший по инициативе департамента образования Москвы в 2013 году, знакомит столичных школьников с новыми научными достижениями, а также рассказывают детям об открытиях в различных областях человеческих знаний. Мастер-классы и лекции проводят ведущие профессора московских вузов.
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