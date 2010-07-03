Ученики инженерных классов представят идеи об использовании IT в энергетике

08:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Учащиеся инженерных классов на городском квесте "Ночь техники" 13 декабря 2019 года представят идеи об использовании современных цифровых технологий в энергетике. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Для школьников подготовили квест в два этапа. На первом этапе – "Домашнее задание" – команды должны за 10 минут представить экспертам свои идеи по современным цифровым технологиям в энергетике. За это время они должны убедить экспертов в необходимости развития своего проекта.
На втором этапе участникам будут предложены кейсы по научным темам, исследованием которых занимаются в МЭИ. Площадки будут размещены в 11 корпусах университета.
За прохождение каждого этапа школьникам будут начислены баллы, благодаря которым определят лидера. Призеров наградят памятными призами, также все участники получат дополнительные баллы при поступлении в НИУ МЭИ.
"Квест "Ночь техники" дает учащимся инженерных классов уникальную возможность познакомиться с несколькими инженерными направлениями за один вечер и полностью погрузиться в вузовскую технологическую среду, что поможет им определиться с выбором своей будущей профессии", – отметил помощник первого проректора НИУ МЭИ Андрей Кондрат.
Квест пройдет в рамках проекта департамента образования и науки "Инженерный класс в московской школе". Он направлен на помощь детям в профессиональном самоопределении по инженерным специальностям. Ознакомиться с правилами участия в квесте можно на сайте университета.
В новом учебном году более 35 тысяч московских школьников пошли в предпрофессиональные классы. В 215 школах города есть инженерные, академические, медицинские, кадетские и специализирующиеся на информационных технологиях классы.
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