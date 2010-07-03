Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Москва вошла в пятерку мировых лидеров по качеству школьного образования по итогам IV Международной олимпиады мегаполисов. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
"Московское образование сегодня входит в пятерку лидеров мирового образования. В этом году продолжает развиваться предпрофильное образование, создаем стандарт старшей школы", – рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра города, ежегодно в Москве происходят нововведения в сфере образования. Он привел в пример предпрофессиональные ИТ-классы, которые открылись в 35 школах. Также 35 тысяч московских школьников учатся в медицинских, академических, инженерных и кадетских классах.
Ранее сообщалось, что московские школьники заняли I место в Олимпиаде мегаполисов. Олимпиаду проводили по математике, информатике, физике и химии. В соревнованиях участие принимали школьники от 14 до 18 лет из 45 городов 32 стран мира. Всего – 479 участников.
В прошлом учебном году почти тысяча ребят из Москвы стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. Побеждают столичные школьники и на международных олимпиадах. Они уже привезли 18 золотых и серебряных наград. А в чемпионате мира профессионального мастерства WorldSkills москвичи заняли второе место.
В этом году в столице проведут 77 олимпиад по различным предметам. Всероссийская олимпиада школьников считается одной из основных, потому что победители могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов. Если выберут тот же профиль, по которому победили.
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