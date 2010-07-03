Школьники Москвы заняли I место в Олимпиаде мегаполисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 10 сентября, руководитель департамента образования и науки столицы Исаак Калина доложил об итогах проведения IV Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира, которая проходила с 1 по 6 сентября.

Олимпиаду проводили по математике, информатике, физике и химии. В соревнованиях участие принимали школьники от 14 до 18 лет из 45 городов 32 стран мира. Всего – 479 участников.

Команды состояли из восьми человек (по два участника на каждый предмет) и до трех руководителей (сопровождающие и переводчики).

По итогам двух туров первое место на IV Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира завоевала команда Москвы с итоговым результатом 735,62 баллов.

Также дипломы победителей получили команды из Санкт-Петербурга (632,98 баллов) и Шанхая (610,76 баллов). Второе место заняли команды Белграда, Минска, Софии, Кракова, Загреба, Ханоя, Гонконга, Стамбула и Джакарты. Третье место – команды Еревана, Лимы, Будапешта, Баку, Кишинева, Алма-Аты, Пекина, Харбина, Инсбрука, Бишкека, Баня-Луки, Братиславы, Чэнду, Лейпцига и Дрездена.

Задания олимпиады составлялись и оценивались международным жюри, в состав которого вошли 35 экспертов. После проверки заданий каждый участник мог посмотреть свою работу, сравнить ее с критериями оценивания и в случае несогласия с выставленными баллами – подать апелляцию.

Первым состязанием стал блиц-тур, на котором команды отвечали на 80 вопросов по химии, физике, математике и информатике.

Основные испытания проходили 3 и 4 сентября – это экспериментальный и теоретический туры для физиков и химиков и два практических тура для информатиков и математиков. Все задания соответствовали уровню международных школьных олимпиад.

Состязания проходили на четырех столичных площадках: в школе № 1253 (блиц-тур и химия), школе № 2030 (физика), школе № 1241 (математика), а также в штаб-квартире "Яндекса" (информатика).

Кроме того, на олимпиаде организовали культурную программу. Ученики и педагоги посетили музеи Московского Кремля, ГМИИ имени Пушкина, Третьяковскую галерею, совершили обзорную экскурсию по городу и прогулку на теплоходе по Москве-реке.

