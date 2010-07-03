В кадетских классах Москвы открылись новые предпрофессиональные классы

09:40
09:40
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичных кадетских классах открылись предпрофессиональные классы с тремя новыми направлениями обучения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В новом учебном году в кадетских классах появились три новых направления: военная логистика, военный перевод, а также защита прав потребителей и благополучия человека", – отмечается в сообщении.
Предпрофессиональные классы с этими направлениями открылись в 20 школах города.
Кадетское образование могут получить ученики 7-11-х классов. Школьников принимают по результатам конкурса, учитывая при поступлении успехи в учебе, физическое развитие и состояние здоровья.
В кадетских классах школьников готовят к государственной военной и гражданской службе. Всего в кадетские классы на новые направления поступили около 420 детей. Почти половина из них выбрали направление "военный перевод".
Направление защиты прав и благополучия человека выбрали порядка 120 школьников, , около 100 школьников – военную логистику.
На сегодняшний день кадеты проходят предпрофессиональную подготовку по 12 профилям. У каждого из них своя программа. Кадетские классы открыты в 231 столичной школе, в них обучаются 20 тысяч детей.
В новом учебном году более 35 тысяч московских школьников пошли в предпрофессиональные классы. В 215 школах города есть инженерные, академические, медицинские, кадетские и специализирующиеся на информационных технологиях классы.
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