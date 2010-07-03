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Мэр Москвы

10:33

Новый московский бюджет можно считать бюджетом развития – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый московский бюджет можно считать бюджетом развития. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр города отметил, что в документе больше половины расходов относится к социальной сфере – образованию, здравоохранению, социальной защите и другим направлениям.

"И одновременно это бюджет – бюджет развития, в силу того, что там заложено и строительство поликлиник, больниц, школ, детских садов", – сказал Собянин.

Ранее Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2020-2022 годы. По словам председателя нижней палаты столичного парламента Алексея Шапошникова, ко второму чтению поддержано семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений.

По проекту доходы города в 2020 году составят 2,8 триллиона рублей. В дальнейшем эта сумма вырастет. На расходы в проекте бюджета заложено больше трех триллионов.

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова отметила, что бюджет формировался на основе прогнозов устойчивого темпа роста экономики и низкого темпа инфляции в ближайшие три года.

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