Все фракции МГД проголосовали за принятие бюджета Москвы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все фракции Московской городской думы проголосовали за принятие бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщил Сергей Собянин в интервью МИА "Россия сегодня".

"Практически все представители фракций проголосовали, часть фракций приняли решение официальное о том, чтобы поддержать этот бюджет. Проголосовало 35 депутатов из 45. Это говорит о том, что контакт, взаимодействие между депутатами, насколько они оппозиционно-громкими ни были, состоялся", – сказал Собянин.

По его словам, многие предложения во время обсуждения бюджета столицы были учтены. Мэр отметил, что новый состав Мосгордумы стал больше отвечать предпочтениям горожан.

"Там появились, помимо коммунистической фракции, "Справедливая Россия", "Яблоко", которые являются традиционными партиями для Москвы, и было странно, когда их вообще в Думе не было", – сказал Собянин.

Ранее Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2020-2022 годы. По словам председателя нижней палаты столичного парламента Алексея Шапошникова, ко второму чтению поддержано семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений.

По проекту доходы города в 2020 году составят 2,8 триллиона рублей. В дальнейшем эта сумма вырастет. На расходы в проекте бюджета заложено больше трех триллионов.

Эксперт в области экономики Дмитрий Лекух высоко оценил новый бюджет. По его словам, бюджет принят неполитичный и хорошо продуманный. Он также подчеркнул, что бюджет сбалансирован.

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова отметила, что бюджет формировался на основе прогнозов устойчивого темпа роста экономики и низкого темпа инфляции в ближайшие три года.

