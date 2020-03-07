Детский сад в Саларьеве планируют построить до конца года

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Детский сад на территории нового района Саларьево планируют построить до конца текущего года, сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в Twitter.

"Недавно инвестор построил и передал городу школу с детсадом для 1150 учеников и 220 малышей. До конца года должен появиться еще один садик. Их очень ждут местные жители, которым пока приходится возить детей в соседние деревни", – подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что Саларьево не так давно вошло в состав Москвы, однако столичные власти активно занимаются его развитием.

Район развивается, чтобы жить тут было так же удобно, как и в остальных районах столицы, подчеркнул он. Глава города добавил, что в 2019 году был открыт большой транспортно-пересадочный узел, а сейчас строится развязка на пересечении с Киевским шоссе для удобного съезда к этому ТПУ и жилым домам".

Ранее стало известно, что 20 новых школ построят в ТиНАО до конца года.

