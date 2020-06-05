Осенью возможно возобновление дистанционного обучения в вузах – Голикова

14:11
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что осенью возможно возвращение к дистанционному обучению в вузах. Об этом она рассказала в ходе заседания правления Российского союза ректоров.
Она отметила, что причиной этому может стать ситуация с коронавирусом. Голикова не уверена, что эпидемиологическое положение в стране осенью будет улучшаться.
"Пользуясь тем, что здесь представлено правление Союза ректоров России, которые работают со всеми вузами на территории страны, нам все равно нужно быть готовыми к возможному дистанционному образованию, к тем вызовам, которые могут встать перед нами еще раз", – сказала Голикова.
Она отметила, что осенне-зимний период хотелось бы пройти более достойно. Голикова подчеркнула, что власти будут делать все возможное для создания позитивной динамики в ситуации с коронавирусом. В то же время, по ее словам, необходимо быть готовым к различным вариантам развития событий.
Ранее Минобрнауки издал приказ, согласно которому вузам поручено снимать ограничения в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в регионе. Кроме того, образовательные учреждения должны обеспечить дистанционный формат сдачи сессий и государственных экзаменов.
Ранее глава ведомства Валерий Фальков отметил, что абитуриенты смогут подать документы в вузы с 20 июня по 17 августа. Особенностью этой приемной кампании является то, что заявление можно принести до сдачи ЕГЭ.
Что потребуется абитуриентам для подачи документов в вузы онлайн
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