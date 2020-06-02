Большинство вузов не будут повышать стоимость обучения в новом учебном году

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Большинство российских вузов решили не повышать стоимость обучения в новом учебном году, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире Первого канала.

"Еще месяц назад мы собрались вместе с большинством российских ректоров, долго обсуждали. На площадке Российского союза ректоров приняли такое решение, была рекомендация министерства", – отметил Фальков.

Ранее министерство науки и высшего образования РФ дало поручение вузам и научным организациям снимать ограничения из-за COVID-19 в зависимости от ситуации в регионе.

Руководство вузов должно обеспечить дистанционный формат сдачи сессий и государственных экзаменов студентами, а приемную кампанию провести с установленными особенностями приема и с соблюдением профилактических мер.