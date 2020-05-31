МГУ намерен обучать иностранцев онлайн из-за пандемии COVID-19

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В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова планируют начать учебный год для иностранных студентов, поступивших на первый курс, в дистанционном формате. Такой вариант допускают в случае неблагоприятной эпидемической ситуации, сообщает ТАСС.

"Обучение в первом семестре начнется с применением дистанционных образовательных технологий в случае неблагоприятной эпидемической обстановки и ограничений на пересечение границ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что все вступительные испытания будут проводить в удаленном формате в несколько волн. Подробное расписание дней экзаменов разместят на сайте центральной приемной комиссии и на сайтах факультетов.

Ранее вузам страны поручили снимать ограничения в зависимости от ситуации в регионах. В документе говорится, что руководство учреждений должно обеспечить дистанционный формат сдачи сессий и государственных экзаменов студентами.

Кроме того, говорилось, что творческие вузы смогут провести вступительные экзамены очно. Абитуриентам измерят температуру и попросят держаться на безопасном расстоянии.