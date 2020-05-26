Приемные комиссии в вузах начнут работу после 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Приемная кампания в творческих вузах начнется после 20 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.

"Большой вопрос у нас возник в связи с организацией приемной кампании в вузы. Буквально на днях мы узнали дату начала итоговой аттестации у школьников и можем сориентироваться и по началу работы приемных комиссий. Они начнут свою работу после 20 июня", – заявила Любимова.

Она подчеркнула, что в первую очередь высшие учебные заведения должны организовать рабочий процесс с учетом всех требований, а уже в июле они смогут начать принимать документы и проводить очные испытания по отдельным специальностям в соответствии с нормами Роспотребнадзора, подчеркнула министр.

По ее словам, 20 июня также начнут работать начнут работать приемные кампании учреждений среднего профессионального образования – колледжей и училищ культуры и искусства. Министр пояснила, что в этом году выпускники 9-х классов получат аттестаты на основании итоговых годовых оценок, по ним учреждения и будут принимать, уточнила Любимова.

"Возможности по проведению вступительных испытаний – дистанционно или очно – по мере улучшения эпидемиологической обстановки будут закреплены приказом Минпросвещения РФ, проект которого уже готов", – заключила министр.

Ранее замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что зачисление в российские вузы планируют завершить в августе. По словам замминистра, зачисление начнут проводить после того, как ЕГЭ сдадут все желающие.

Накануе стало известно, что 29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников. Тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Экзамен по профильной математике пройдет 10 июля.

Также новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения. Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.

