Власти Москвы пока не планируют переводить школы на онлайн-обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Переводить школьников на дистанционное обучение не планируется. Ни вообще, ни по отдельным урокам", – заявила Ракова.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, в связи с чем нет необходимости возвращаться к онлайн-формату.

Ранее Сергей Собянин рассказал о дополнительных требованиях, которые должны будут соблюдать столичные школы. Он отметил, что в образовательных учреждениях будет чаще проводиться уборка, а контакты школьников между собой будут сведены к минимуму.

Мэр Москвы заявлял, что весь класс будет переводиться на дистанционное обучение в случае, если у одного из учеников будет выявлен коронавирус. Собянин уточнил, что количество классов, которые будут переведены на такой формат учебы, будет зависеть от числа заболевших.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что в России не планируется заменять очные занятия дистанционными. Он отметил, что ситуация с коронавирусом, которая вынудила прибегнуть к онлайн-формату, лишь подчеркнула ценность школы и традиционной системы образования.